الإرياني: ميليشيا الحوثي لا تملك قراراً وتتحرك كأداة لتنفيذ أجندة طهران

اتهم وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، السبت، قيادات مليشيا الحوثي بتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة من طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان في إشارة إلى ميليشيا حزب الله قائلا إن ذلك يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.

جاءت تصريحات الوزير الإرياني على خلفية زيارات قيادات ميليشيا الحوثي للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية في لبنان، مشيراً إلى أن "لقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة".

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: "تواصل ميليشيا الحوثي تكريس تبعيتها وانقيادها الأعمى خلف نظام إيران، وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً أنها "لا تكترث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.