.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإرياني: ميليشيا الحوثي لا تملك قراراً وتتحرك كأداة لتنفيذ أجندة طهران

  • الخط
معمر الإرياني
اليمن والحوثي

الإرياني: ميليشيا الحوثي لا تملك قراراً وتتحرك كأداة لتنفيذ أجندة طهران

تصريحاته تأتي على خلفية زيارات قيادات الميليشيا للعاصمة الإيرانية طهران والضاحية الجنوبية في لبنان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهم وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، السبت، قيادات مليشيا الحوثي بتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة من طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان في إشارة إلى ميليشيا حزب الله قائلا إن ذلك يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.

جاءت تصريحات الوزير الإرياني على خلفية زيارات قيادات ميليشيا الحوثي للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية في لبنان، مشيراً إلى أن "لقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة".

تظاهرات ليلية في إيران.. كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن إيران احتجاجات إيران تظاهرات ليلية في إيران.. كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: "تواصل ميليشيا الحوثي تكريس تبعيتها وانقيادها الأعمى خلف نظام إيران، وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً أنها "لا تكترث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية
اكتشف المزيد