فيديو.. مغامرة سائق يمني بمجرى سيل تودي بحياة امرأة و3 أطفال 

السياره اللي جرفها السيل مع الاطفال

اليوم في محافظه لحج م ردفان الحبيلين

حسبي الله عليه قتل اطفاله وزوجته بتهور والعجله

الي متئ الاستهدار برواح الاطفال والنساءمن سائقي السيارات هذا اليوم في ردفان الحبيلين pic.twitter.com/RX7QpPBMvR — ابو شاهر (@ShrhanMnswr) September 18, 2022

توفيت امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب رجل بكسور، جميعهم من أسرة واحدة، مساء الأحد، إثر جرف السيول سيارة كانت تقلهم في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأفاد ناشطون ومصادر إعلامية، أن السيول جرفت سيارة تقل أسرة تتكون من رجل وطفلتين، وشقيقته وطفلها، في سايلة حردبة الواقعة شرقي مدينة الحبيلين.

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وأكدت المصادر وفاة المرأة وطفلها، فيما أصيب شقيقها بكسور ووفاة طفلتيه، مشيرا إلى أن جميعهم ينحدرون من منطقة لبعوس يافع.

وذكرت أن محاولة إنقاذ أفراد الأسرة كانت بمعية مواطنين وقوات الأمن، والبحث عن الأطفال الذين جرفتهم السيول إلى مسافة بعيدة من موقع الحادثة وتم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى ردفان العام.

وقالت إن مواطنين تواجدوا في وقت مبكر وسارعوا بانتشال الأم وشقيقها من السيارة ونقلهما إلى المستشفى، إلا أن الأم توفيت متأثرة بجروحها، فيما أصيب شقيقها بعدة كسور.

وتوفي مئات اليمنيين، نتيجة الأمطار والسيول في الصيف الحالي، فيما تضرر أكثر من 300 ألف شخص، وفق تقديرات أممية.