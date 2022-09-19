فيديو.. مغامرة سائق يمني بمجرى سيل تودي بحياة امرأة و3 أطفال
توفي مئات اليمنيين نتيجة الأمطار والسيول في الصيف الحالي فيما تضرر أكثر من 300 ألف شخص، وفق تقديرات أممية
السياره اللي جرفها السيل مع الاطفال— ابو شاهر (@ShrhanMnswr) September 18, 2022
اليوم في محافظه لحج م ردفان الحبيلين
حسبي الله عليه قتل اطفاله وزوجته بتهور والعجله
الي متئ الاستهدار برواح الاطفال والنساءمن سائقي السيارات هذا اليوم في ردفان الحبيلين pic.twitter.com/RX7QpPBMvR
توفيت امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب رجل بكسور، جميعهم من أسرة واحدة، مساء الأحد، إثر جرف السيول سيارة كانت تقلهم في محافظة لحج، جنوبي اليمن.
وأفاد ناشطون ومصادر إعلامية، أن السيول جرفت سيارة تقل أسرة تتكون من رجل وطفلتين، وشقيقته وطفلها، في سايلة حردبة الواقعة شرقي مدينة الحبيلين.
وأكدت المصادر وفاة المرأة وطفلها، فيما أصيب شقيقها بكسور ووفاة طفلتيه، مشيرا إلى أن جميعهم ينحدرون من منطقة لبعوس يافع.
وذكرت أن محاولة إنقاذ أفراد الأسرة كانت بمعية مواطنين وقوات الأمن، والبحث عن الأطفال الذين جرفتهم السيول إلى مسافة بعيدة من موقع الحادثة وتم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى ردفان العام.
وقالت إن مواطنين تواجدوا في وقت مبكر وسارعوا بانتشال الأم وشقيقها من السيارة ونقلهما إلى المستشفى، إلا أن الأم توفيت متأثرة بجروحها، فيما أصيب شقيقها بعدة كسور.
وتوفي مئات اليمنيين، نتيجة الأمطار والسيول في الصيف الحالي، فيما تضرر أكثر من 300 ألف شخص، وفق تقديرات أممية.
-
صور لا تصدق.. استخراج إطار قيادة دراجة من بطن طفل بمصرنجح فريق طبي مصري في استخراج "إطار دراجة هوائية "من بطن طفل وإنقاذه من الموت المحقق، في واقعة مذهلة لاتصدق.وفوجىء أطباء المستشفى التعليمي في شبين ... مصر
-
بايدن حذر شي من التداعيات على الاستثمار لو دعمت الصين حرب روسيابايدن: اتصلت بالرئيس شي. ليس للتهديد على الإطلاق. قلت له فقط.. إنه إذا كنت تعتقد أن الأميركيين وسواهم سيواصلون الاستثمار في الصين مع انتهاكِكَ للعقوبات المفروضة على روسيا، فأعتقد أنك ترتكب خطأ فادحا. أميركا
-
أكاديمي تركي: واشنطن تحرض أنقرة على تصعيد عسكري ضد اليونانبعد رفع حظر السلاح عن قبرص الأوروبية العرب والعالم