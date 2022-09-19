.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو.. مغامرة سائق يمني بمجرى سيل تودي بحياة امرأة و3 أطفال 

  • الخط
صورة من الفيديو
اليمن

فيديو.. مغامرة سائق يمني بمجرى سيل تودي بحياة امرأة و3 أطفال

توفي مئات اليمنيين نتيجة الأمطار والسيول في الصيف الحالي فيما تضرر أكثر من 300 ألف شخص، وفق تقديرات أممية

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

توفيت امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب رجل بكسور، جميعهم من أسرة واحدة، مساء الأحد، إثر جرف السيول سيارة كانت تقلهم في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأفاد ناشطون ومصادر إعلامية، أن السيول جرفت سيارة تقل أسرة تتكون من رجل وطفلتين، وشقيقته وطفلها، في سايلة حردبة الواقعة شرقي مدينة الحبيلين.

وأكدت المصادر وفاة المرأة وطفلها، فيما أصيب شقيقها بكسور ووفاة طفلتيه، مشيرا إلى أن جميعهم ينحدرون من منطقة لبعوس يافع.

وذكرت أن محاولة إنقاذ أفراد الأسرة كانت بمعية مواطنين وقوات الأمن، والبحث عن الأطفال الذين جرفتهم السيول إلى مسافة بعيدة من موقع الحادثة وتم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى ردفان العام.

طفلة يمنية نجت وحدها من تحطم طائرة قبل سنوات.. حكم يفتح الجرح الأخيرة طفلة يمنية نجت وحدها من تحطم طائرة قبل سنوات.. حكم يفتح الجرح

وقالت إن مواطنين تواجدوا في وقت مبكر وسارعوا بانتشال الأم وشقيقها من السيارة ونقلهما إلى المستشفى، إلا أن الأم توفيت متأثرة بجروحها، فيما أصيب شقيقها بعدة كسور.

وتوفي مئات اليمنيين، نتيجة الأمطار والسيول في الصيف الحالي، فيما تضرر أكثر من 300 ألف شخص، وفق تقديرات أممية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تدعو طالبان لفتح المدارس أمام الفتيات الأمم المتحدة تدعو طالبان لفتح المدارس أمام الفتيات
اكتشف المزيد