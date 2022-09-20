.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن: حديث رئيسي عن سيادة الدول لا يتناسق مع سياسات إيران

  • الخط
معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني
ميليشيات إيران

اليمن: حديث رئيسي عن سيادة الدول لا يتناسق مع سياسات إيران

الإرياني: إيران حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاتها

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

انتقدت الحكومة اليمنية، سياسات النظام الإيراني واستخدامه ميليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة وبناء “كانتونات” طائفية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحافي، مساء الإثنين، أن نظام إيران يستخدم ميليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كانتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك الميليشيات أذرع للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف “تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاتها، وعواصم عربية إلى قواعد للميليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي”.

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع بلينكن جهود تمديد الهدنة اليمن اليمن والحوثي رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع بلينكن جهود تمديد الهدنة

وأكد الإرياني، أن شعوب ودول المنطقة وبينها اليمن والعالم برمته تدفع ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى اتخاذ إيران الميليشيات الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد امن الطاقة والمصالح الدولية.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. شبح الجوع يهدد 6 ملايين طفل في السودان وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. شبح الجوع يهدد 6 ملايين طفل في السودان
اكتشف المزيد