ميليشيا الحوثي اختطفت 1700 امرأة يمنية خلال 7 سنوات

كشفت رابطة حقوقية يمنية، عن أن ميليشيا الحوثي اختطفت 1700 امرأة يمنية أغلبهن في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2022م.

واستعرضت الرابطة الإنسانية للحقوق، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ ٥١ بمدينة جنيف السويسرية، ماتتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية.

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وتطرقت إلى اعتقال الفنانة اليمنية انتصار الحمادي بتاريخ 20 فبراير 2021 في نقطة أمنية من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء بظروف تعسفية وتعرضها للتعذيب في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب، موضحة أن الميليشيا وفي محاكمة غير قانونية حكمت عليها ظلما بالسجن خمس سنوات.

ودعت مجلس حقوق الإنسان، للضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الفنانة انتصار الحمادي وكافة النساء المعتقلات والمخفيات قسراً و وقف كافة الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق النساء في اليمن.

كما دعت، مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين في محافظة تعز وفك الحصار المفروض على المدينة منذ العام ٢٠١٥م والالتزام بالهدنة الأممية ..مشيرة إلى ان مدينة تعز تحتل المركز الأول من حيث الخروقات الحوثية للهدنة، والتي وصلت لما يقارب 3000 خرقاً طالت الأحياء السكنية ومناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.