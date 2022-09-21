رئيس وزراء اليمن: الحوثي يستغل الهدنة لتنفيذ أجندة إيران

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي تصر على استغلال الهدنة لتنفيذ أجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وجدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في عدن التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إلزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.

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كما شدد على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

أيضا أشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية ، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.