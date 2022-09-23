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صنعاء.. إصابة قيادي حوثي برصاص آخر ضمن صراع أجنحة الميليشيا

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عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي - فرانس برس
اليمن والحوثي

صنعاء.. إصابة قيادي حوثي برصاص آخر ضمن صراع أجنحة الميليشيا

العربية.نت - أوسان سالم 

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أصيب قيادي في ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بجروح خطيرة، في اشتباكات مسلحة مع قيادي حوثي آخر شمال صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وقالت مصادر محلية إن "خلافات نشبت بين القياديين في الميليشيات الحوثية ناصر العرجلي وبندر العسل، قبل أن تتطور إلى اشتباكات مسلحة أمام مستشفى السعودي الألماني على خط مطار صنعاء".

والعرجلي عينته ميليشيا الحوثي من قبل وكيلا لوزارة الصحة في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، فيما يتولى بندر العسل، منصب مدير مكتب الأوقاف بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

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ووفقا للمصادر، فإن الاشتباكات أسفرت عن إصابة القيادي العرجلي بجروح خطيرة، كما أصيب شقيقه ويدعى "ردفان"، بنيران مرافقي القيادي العسل.

وذكرت أن الاشتباكات اندلعت، الخميس، بعد مشادات كلامية بين الطرفين إثر نزاع حول ملكية أراضٍ وعقارات في صنعاء.

يأتي ذلك في ظل تزايد وتيرة صراع الأجنحة داخل الميليشيات بسبب خلافات على الأراضي والعقارات التي استولت عليها من أملاك المواطنين والدولة في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة ذراع إيران.

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