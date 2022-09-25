مقتل طفلة وإصابة شقيقيها بانفجار لغم حوثي غرب اليمن

قتلت طفلة وأصيب إثنين من أشقائها، السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن لغما حوثيا انفجر في قرية بني مغاري التابعة لمديرية حيس، وأسفر عن مقتل الطفلة سيناء أحمد علي خضيرة (16 عاما)، وإصابة شقيقيها ناصر (12 عاما) وأحمد (8 سنوات).

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وأوضح، أن الطفلين ناصر وأحمد أُصيبا بشظايا متفرقة، وجرى نقلهما على متن سيارة إسعاف تابعة للقوات المشتركة إلى المستشفى الميداني في الخوخة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم واحد من مقتل المواطن ابراهيم محمد الأهدل (38 عاما) جراء انفجار لغم حوثي في الأطراف الشرقية من مدينة الحديدة.

والثلاثاء الماضي أصيب ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة بجروح بليغة، بانفجار لغمين من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا بالمحافظة ذاتها.

وكان مرصد حقوقي يمني، وثق مقتل 426 مدنيا بينهم 101 طفل و22 امرأة بسبب الألغام والعبوات الناسفة منذ منتصف 2019.

وقال المرصد اليمني للألغام (مرصد غير حكومي)، إنه “منذ منتصف 2019 وحتى مطلع أغسطس 2022، وثق سقوط 426 قتيلاً مدنيا بينهم 101 طفل و22 امرأة".

وأشار المرصد إلى إصابة 568 مدنيا خلال الفترة المذكورة منهم 216 طفلاً و48 امرأة، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات.

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير التقديرات إلى أن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية"، و أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.