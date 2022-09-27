حشود تحتفي بثورة سبتمبر في صنعاء.. وحملة اختطافات حوثية

اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً من الشبان الذين احتفلوا، مساء أمس الاثنين، في ميدان السبعين بقلب العاصمة صنعاء، ابتهاجاً بالذكرى الـ60 لثورة 26 سبتمبر، لأول مرة منذ سيطرة الميليشيا على صنعاء في سبتمبر 2014.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن شهود عيان بصنعاء قولهم، إن الميليشيا اعتقلت عدداً من الشبان الذين خرجوا للمشاركة في الاحتفاء الجماهيري العفوي بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر في ميدان السبعين.

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وأفادت أن الميليشيا أغلقت عدداً من الطرقات المؤدية إلى ميداني السبعين والتحرير، واللذين يمثلان انطلاقة ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالنظام الإمامي في شمال اليمن سابقاً، وذلك بذريعة تخفيف الازدحام، لكن الهدف الحقيقي هو منع المواطنين من الاحتفاء وخوفاً من أي ثورة ضدها.

واعترف مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دوليا، باعتقال عدد من المواطنين وسائقي السيارات (المحتفلين بثورة 26 سبتمبر) في بعض الشوارع بأمانة العاصمة صنعاء بذريعة "قيامهم بالاستعراض والتفحيط"، على حد زعمها.

هذا ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للجماهير في السبعين وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، وسط استنفار أمني من قبل ميليشيا الحوثي.

كما رفع الجماهير، بينهم أطفال، الأعلام الوطنية، وتخلل الاحتفاء رقصات وأهازيج شعبية.

وجابت شوارع صنعاء سيارات مواطنين تصدح منها أغان وأناشيد وطنية في إطار الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ سنوات إلى تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس، وحتى القاعات الدراسية في الجامعات الحكومية والساحات والمتاحف والميادين، ذات العلاقة بثورة 26 سبتمبر، وقامت بتحريف المناهج الدراسية، وشطب كافة الدروس المتعلقة بالثورة.