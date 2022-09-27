مقتل وإصابة 3 مدنيين أحدهم طفل بانفجار لغم حوثي

قُتل وأصيب ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في إحدى قرى محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر طبية إن انفجار لغم حوثي بمركبة (قلاب) كان على متنها مواطنان وطفل، في منطقة شعب بني زهير شمال غرب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، أدى إلى مقتل المواطن علي محمد الأعجم بعد إصابته بكسور في الأرجل وإصابات متفرقة في الجسم.

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وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة مواطن آخر ويدعى علي محمد زهير، كما أصيب الطفل بكيل أحمد طالب البالغ من العمر 10 سنوات، وإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها.

ويأتي انفجار اللغم من مخلفات ما زرعته ميليشيا الحوثي في إحدى الطرقات بعد ساعات من انفجار لغم آخر بمواطن أثناء عمله في حراثة أرضه الزراعية في حيس بالحديدة مما أدى إلى إصابته وإعطاب الحراثة، وسبق ذلك إصابة عشرة أطفال يوم الأحد الماضي نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الميليشيا في قرية بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

وخلفت الألغام الحوثية آلاف الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة.

وتشير التقديرات إلى أن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية"، وأدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.