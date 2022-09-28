رابطة حقوقية: ميليشيا الحوثي اختطفت 1700 امرأة يمنية خلال 5 سنوات
اعتقال 74 فتاة مؤخراً من محافظة حجة والزج بهن في سجن النصيرية المركزي
كشفت الرابطة الإنسانية للحقوق وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن عن اختطاف ميليشيا الحوثي، 1781 امرأة يمنية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى سبتمبر 2022.
وأشارت الرابطة، خلال ندوة حقوقية عقدت على هامش الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن اعتقالات النساء تمت خارج إطار القانون وبدون أي إجراءات قانونية.
وتطرقت الندوة إلى ما تتعرض له النساء في سجون ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، واستخدامهن كورقة ضغط على جميع المعارضين لها، مشيرة إلى ما حدث مؤخراً من اعتقال 74 فتاة من محافظة حجة والزج بهن في سجن النصيرية المركزي بحجة.
ولفتت إلى أحكام الإعدام بحق النساء، حيث صدرت 6 أحكام إعدام بحق 6 نساء بينهن قاصر.
وشددت الندوة على ضرورة التركيز على جرائم الميليشيا ضد النساء في ظل استمرار ممارسة جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب النساء في مناطق سيطرتها، والتي ارتفعت حدتها بشكل مخيف، مطالبة بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي والأمن القومي بصنعاء وذمار وقلعة رداع وسجن حجة.
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