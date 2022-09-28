غروندبرغ يشدد على تمديد هدنة اليمن لفترات زمنية أطول

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء الثلاثاء، على أهمية التمديد للهدنة الإنسانية في اليمن لفترات زمنية أطول.

وأكد غروندبرغ أن ذلك يتيح الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

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جاء ذلك في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي في ختام زيارته إلى الرياض ومسقط.

ونقل البيان عن غروندبرغ، قوله : "نحن نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي".

وحث الأطراف على اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني.

وبحسب البيان، فقد التقى المبعوث الأممي برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في مدينة الرياض لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة.

وأطلع غروندبرغ الرئيس العليمي على آخر التطورات وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة.

كما التقى المبعوث الخاص خلال زيارته للرياض بكبار المسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن دعم المملكة العربية السعودية القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة، وفق البيان.

وفي مسقط التقى المبعوث الأممي بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي وعدد من كبار المسؤولين العمانيين.

وأشاد خلال لقائه بدور سلطنة عمان الحيوي لدعم جهود الأمم المتحدة.

كما التقى غروندبرغ أيضاً، بحسب البيان، مع كبير مفاوضي جماعة الحوثي حيث تمت مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد من 2 أكتوبر 2022.