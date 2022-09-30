الأمم المتحدة: هدنة اليمن فرصة لا يمكن إضاعتها

في إطار الجهود الدولية للدفع باتجاه تمديدها وتوسعتها، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن تجديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها المنظمة هناك والمقرر انتهاؤها قريباً ضرورة إنسانية وسياسية.

وأكد غروندبرغ ان الهدنة فرصة لا يمكن تضيعها، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي أحدثته على حياة اليمنيين.

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"فرصة لا يمكن إضاعتها"

كما أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي مساء الخميس، في ختام زيارته إلى صنعاء، بأن غروندبرغ أجرى خلال الزيارة مع الحوثيين مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقه بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمسائل المتعلقة بالموانئ والمطار والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية.

وشدد على أن هناك فرصة للبناء على فوائد الهدنة وتوسيعها، لافتا إلى أن السعي لتحقيق السلام على الحرب يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف.

وأضاف أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، ملمحاً إلى إمكانية العودة لحالة الحرب، حالة تعنّت الحوثي.

تمديد جديد

جاء ذلك في ختام زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء، التي هدفت لدفع قيادة ميليشيا الحوثي للقبول بالمقترح الأممي لتمديد وتوسعة الهدنة الإنسانية التي تنتهي الأحد المقبل.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، وبالمدة بين 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.