العليمي: "الحوثي" قدمت نفسها بمفاوضات الهدنة كأداة خارجية

أكد عبد الله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الأحد على رفض الحوثيين للهدنة، التي قال إن الجماعة تنظر إليها باعتبارها "معركة سياسية".

وأضاف العليمي عبر حسابه على "تويتر" أن جماعة الحوثي "أبعد ما تكون" عن كونها شريكا في السلام، مشيرا إلى أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

لقد قدمت الحكومة التنازلات الواسعة ووافقت على مقترح المبعوث بالرغم من كل مافيه من تجاهل لمخاوف الحكومة كل ذلك حرصاً على استمرار الهدنة وبحثاً عن فرص للسلام.

الميليشيات تصر على حصار تعز بشكل غير مفهوم ، ورفضت فتح الطرقات بين مارب وصنعاء والطرق الرئيسية بين المدن للتخفيف عن الشعب. — د.عبدالله العليمي (@ALalimiBawzer) October 2, 2022

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وأوضح أن الجماعة المسلحة اعتبرت الهدنة "معركة سياسية وفرض إرادات وتجاهلا تاما لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني".

وتابع أن الحوثيين رفضوا "هدنة تضمن وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم مع توسيع لرحلات من مطار صنعاء وضمان تدفق للمشتقات النفطية".

كما أكد نائب رئيس مجلس القيادة على أن الحكومة قدمت "تنازلات واسعة" ووافقت على مقترح المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ بالرغم من كل مافيه من "تجاهل لمخاوف الحكومة"، قائلا إن ذلك جاء حرصا منها على استمرار الهدنة وبحثا عن فرص للسلام.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي "تصر على حصار تعز بشكل غير مفهوم، ورفضت فتح الطرقات بين مأرب وصنعاء والطرق الرئيسية بين المدن للتخفيف عن الشعب".

وفي وقت سابق، عبر غروندبرغ عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها اليوم الأحد، داعيا الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف