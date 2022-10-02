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المبعوث الأممي يبلغ مجلس الرئاسة اليمني بموافقة الحوثي على تمديد الهدنة

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من لقاء العليمي وغروندبرغ
اليمن والحوثي

المبعوث الأممي يبلغ مجلس الرئاسة اليمني بموافقة الحوثي على تمديد الهدنة

العليمي جدد التزام حكومته بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216

العربية.نت - أوسان سالم

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أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الأحد، بأن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أبلغ مجلس الرئاسة اليمني موافقة الحوثيين على تمديد الهدنة في اليمن.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس اليمني رشاد العليمي، بمبعوث الأمم المتحدة، وذلك قبيل ساعات على موعد انقضاء سريان الهدنة الإنسانية المهددة بالانهيار، غداة إعلان ميليشيا الحوثي ضمنياً رفض مقترح أممي لتوسيعها وتمديدها.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الرئيس العليمي جدد التزام حكومته بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216.

وأشار العليمي إلى دلالة موقف الحوثيين المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد.

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وأكد الرئيس اليمني، على أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادة الميليشيات وداعميهم الإيرانيين.

وكان ما يسمى الوفد التفاوضي للحوثيين أعلن عن وصول التفاهمات حول مقترح أممي لتمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية التي تنتهي مساء اليوم الأحد إلى "طريق مسدود"، في رفض ضمني للمقترح الذي قالت الحكومة الشرعية انها ستتعامل معه بشكل إيجابي.

ولوّحت الميليشيا بالعودة إلى الخيار العسكري، بعد نحو ستة أشهر من التهدئة النسبية التي تعد الأطول منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات.

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