قبيل ساعات من انتهاء هدنة اليمن.. الحوثي يشترط ويتوعد

أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، تلقيها مقترحاً محدثاً من هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من اليوم الثاني من أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "سبأ نت".

وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث، وستتعامل معه بإيجابية. وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم، وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.

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وكان مجلس الأمن والمجتمع الدولي قد أكدوا على دعوة الحكومة اليمنية للضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات اليومية للهدنة، والانخراط بإيجابية لتنفيذ بنودها كافة، مؤكدين على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والمستدام.

وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب ومحاولة بدء مشاورات من أجل عملية سلام دائم.

في المقابل، أعلنت ميليشيات الحوثي رفضها مقترح الأمم المتحدة الأخير، مبدية إصرارها على تنفيذ شروطها وتضمينها ضمن بنود توسعة الهدنة وتمديدها.

وهددت الميليشيات بعودة الحرب مجددا فور انتهاء الهدنة التي وصلت التفاهمات حولها إلى طريق مسدود، وفق بيان الميليشيات الحوثية.

وشملت شروط الحوثيين صرف مرتبات موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرتها من عائدات مبيعات النفط الخام والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تمسكوا بفتح طرق فرعية فقط في تعز غير تلك التي تم التوافق عليها قبيل انطلاق الهدنة في أبريل الماضي.

هذا ودعا رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، الشركات النفطية والملاحية الأجنبية العاملة في البلاد إلى إيقاف أنشطتها بشكل كامل، محملا إياها مسؤولية تجاهل ما سيصدر خلال الساعات المقبلة.