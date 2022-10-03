قيادي حوثي بارز يصل مأرب ويعلن انشقاقه عن الميليشيا

أعلن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، انشقاقه عن الميليشيا المدعومة من إيران، وانضمامه إلى الشرعية اليمنية.

وظهر سليمان عويدين الغولي وهو شيخ قبلي من عمران، في تسجيل مصور من مأرب يعلن فيه انشقاقه عن ميليشيا الحوثي التي شغل في حكومتها غير المعترف بها دولياً منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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وقال الغولي في تغريدة على حسابه في تويتر "‏بعد ان وصلت الى مأرب الجمهورية بحمدلله أعلن انضمامي الرسمي للشرعيه اليمنية وللتحالف العربي لمحاربة الانقلاب الحوثي الإيراني".

يأتي ذلك، هذا بعد أيام على إعلان مصادر مقربة من الغولي عن تعرضه للاعتقال للمرة الثانية على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وسليمان الغولي هو نجل شقيق الشيخ القبلي البارز سلطان الغولي الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية مع عدد من مرافقيه منتصف العام 2018 ، بينما كان يقود معارك الحوثيين في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر.

وكان رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني حمل اليوم الاثنين، الحوثيين مسؤولية عدم تمديد الهدنة وتداعيات ذلك الخطيرة على أمن واستقرار اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أصبح مطلبا ملحا.

فيما اعتبر مصدر حكومي يمني أن مغالطات ميليشيا الحوثي وممارساتها دليل على إفشالها الهدنة مشيرا إلى نهب ميليشيات الحوثي مبالغ تجاوزت أكثر من 60 مليار ريال منذ اتفاق الحديدة عام 2019.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، المجتمع الدولي إلى موقف قوي وواضح في إدانة عرقلة ميليشيا الحوثي لمساعي السلام في البلاد، غداة إعلان الميليشيا المدعومة من إيران رفض مقترح أممي لتوسيع وتمديد الهدنة الإنسانية التي انقضت مساء أمس الأحد.