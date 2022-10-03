مسؤول عسكري يمني: الحوثيون يقصفون مواقع للجيش في تعز

مسؤول عسكري يمني أمس الأحد إن جماعة الحوثي شنت هجوما على مواقع للجيش الوطني في محافظة تعز بجنوب غرب البلاد.

وقال الناطق باسم محور تعز عبد الباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية إن الجماعة استهدفت بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش في شمال وغرب وشرق مدينة تعز خلال محاولتها "التسلل" إليها.

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وأضاف أن قوات الجيش تصدت للحوثيين وكبدتهم "خسائر كبيرة"، بحسب الوكالة.

يأتي ذلك بعدما عبر المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها أمس الاحد، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف.

زفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية لم تفاجئ برفض الحوثيين لتمديد الهدنة. وقال في حديث لـ"العربية" و"الحدث" أن الحوثيين عرقلوا مساعي تمديد الهدنة، ولم يغلبوا مصالح الشعب اليمني

وقال: "لم ندخر جهدا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.. قدمنا تنازلات لتمديد الهدنة لمصلحة.. فالحكومة قدمت تنازلات كثيرة لتمديد الهدنة رغم التعنت الحوثي وتعاملت بشكل إيجابي مع المقترح الأممي لتمديد الهدنة".

وأضاف وزير خارجية اليمن أن "الحوثيين جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة"، مشيرا الى أن الميليشيا لم تلتزم بالهدنة ورفضت فتح الطرق.