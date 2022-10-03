وزير خارجية اليمن للعربية: الحوثيون عرقلوا مساعي تمديد الهدنة

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية لم تفاجئ برفض الحوثيين لتمديد الهدنة. وقال في حديث لـ"العربية" و"الحدث" أن الحوثيين عرقلوا مساعي تمديد الهدنة، ولم يغلبوا مصالح الشعب اليمني

وزير خارجية #اليمن لـ العربية: الحوثيون لم يلتزموا بالهدنة ورفضوا فتح الطرق

#العربية pic.twitter.com/aPAJGXr1wt — العربية (@AlArabiya) October 2, 2022

وقال: "لم ندخر جهدا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.. قدمنا تنازلات لتمديد الهدنة لمصلحة.. فالحكومة قدمت تنازلات كثيرة لتمديد الهدنة رغم التعنت الحوثي وتعاملت بشكل إيجابي مع المقترح الأممي لتمديد الهدنة".

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وأضاف وزير خارجية اليمن أن "الحوثيين جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة"، مشيرا الى أن الميليشيا لم تلتزم بالهدنة ورفضت فتح الطرق.

وتابع قائلا: "الحوثيون خرقوا الهدنة وأوقعوا ضحايا مدنيين.. رفضوا تمديد الهدنة لمصالحهم"

وقال: "كلما اقتربنا من انفراجة يعرقلها.. الحكومة بذلت كافة الجهود لتمديد الهدنة لتخفيف ".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عبّر عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها اليوم الأحد.

ودعا غروندبرغ في بيان الأطراف اليمنية إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف".

وعبّر المبعوث الأممي عن امتنانه لما وصفه بالانخراط "البناء" من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه "بشكل إيجابي".

كما أكد أنه سيستمر في العمل مع كلي الجانبين سعيا لإيجاد حلول، وسيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بغية التوصل على وجه السرعة إلى اتفاق بشأن كيفية المضي قدما.