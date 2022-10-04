الإرياني يحذر: الحوثي يهدد الملاحة العالمية بالبحر الأحمر

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، أمر خطير يكشف حقيقتها كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

1-الإعلان الخطير الصادر عن مليشيا الحوثي الارهابيةالتابعة لايران باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب،منطقة عمليات عسكرية،وتوجيهها تهديدا سافرا لشركات الملاحةالعالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط،يكشف عن حقيقتها كمليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية pic.twitter.com/gIJULDGCbL — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 4, 2022

وحذر في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء، إلى أن الإعلان يشكل تهديداً لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط.

مادة اعلانية

كذلك قال إن هذا التهديد يؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر بشأن استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية تدار من نظام طهران على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، ما يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وامدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

موقف المجتمع الدولي

إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير.

كما طالبهم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الايراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والامن الإقليمي والدولي.

تهديد خطير

يذكر أن الحكومة اليمنية حذرت مراراً من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما تسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.