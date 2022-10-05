خطفها الحوثيون.. حملة تضامن واسعة مع ناشطة يمنية

أطلق ناشطون يمنيون حملة تضامن ومناصرة واسعة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالكشف عن مصير خبيرة حقوق الإنسان فاطمة العرولي بعد أكثر من شهرين على اختطافها من قبل ميليشيات الحوثي.

وتواصل الميليشيا اختطاف رئيسة مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية في اليمن، الناشطة العرولي، وترفض الإفراج عنها.

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فقد كشف ناشطون يمنيون أن الميليشيات الحوثية اختطفت الناشطة العرولي، من محافظة البيضاء قبل نحو شهرين.

وبحسب المصادر، فإن المساعي والوساطات القبلية، طوال الفترة الماضية لم تفلح في الإفراج عنها.

تغريدة أخيرة

في غضون ذلك، ربطت مصادر حقوقية في صنعاء عملية الاختطاف بالتغريدة الأخيرة التي نشرتها الناشطة والتي كشفت فيها عمليات تجنيد الأطفال وما يجري للنساء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي.

وكانت العرولي، قد اختيرت وفقا للمصادر، في مايو/أيار الماضي، رئيسة لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، التابع لجامعة الدول العربية.

خطف الناشطات

كما كرمت منتصف يونيو/حزيران الماضي، من قبل الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان، بدرع التميز الذهبي 2022، لمشاركتها في مؤتمر عن المرأة العربية في دبي، حول دور المرأة في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وتعرضت المئات من النساء الناشطات والمناوئات لميليشيا الحوثي للاختطاف، والتعذيب الوحشي والاغتصاب في سجونها.

وتفيد تقارير حقوقية، أن عدد النساء المختطفات لدى ميليشيا الحوثي بلغ منذ بداية الانقلاب، نحو 1700 امرأة، أغلبهن في مدينة صنعاء.

