الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيّرتين للحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي خلال 24 ساعة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ويوم الأربعاء الماضي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي جنوب مأرب.

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وأخفقت الجهود الدولية في تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهى أجلها يوم الأحد الماضي.

ورغم مواصلة الأطراف الدولية والأممية مساعيها من أجل العودة إلى الهدنة في اليمن، أعرب مجلس الأمن الدولي عن خيبة الأمل لعدم تمديدها حيث انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأضاف في بيان نشرته بعثة النرويج بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر الأربعاء، أن أعضاء المجلس رحبوا بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

فيما شددوا على أن مطالب الحوثيين "المبالغ فيها في الأيام الأخيرة من المفاوضات عرقلت جهود المنظمة الدولية للتوسط في الاتفاق مما هدد بعواقب سلبية".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.