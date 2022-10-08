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ميليشيات الحوثي بزي الأمن في جامعة صنعاء (أرشيفية - رويترز)
عناصر حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

البرلمان العربي يدين رفض الحوثي تمديد وتوسيع الهدنة في اليمن

حذر البيان من خطورة تداعيات الرفض وقال "سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر"

العربية. نت - أوسان سالم
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دان البرلمان العربي رفض ميليشيا الحوثي تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن وتوسيعها، وفق المقترح الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، محذرا من تداعيات هذا الرفض على أمن واستقرار المنطقة.

وقال البرلمان العربي، في بيان أصدره، الجمعة: "ندين رفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة الإنسانية وتوسعتها في اليمن، والتي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ووافقت عليها الحكومة المعترف بها".

وحذر البيان من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة، والذي قال بأنه "سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر".

وأكد أن عدم قبول الحوثيين بالتمديد هو دليل على رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة "العمليات الإرهابية" داخل اليمن وخارجه، الأمر الذي يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

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وشدد البيان على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة معاناة الشعب اليمني، ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الإقليمية والدولية المعتمدة

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