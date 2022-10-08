اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
اليمن والحوثي

قصف حوثي بطيران مسير يستهدف قرية غرب اليمن وسقوط ضحايا

ميليشيا الحوثي قصفت قرية حمرة عزلة المجاعشة جنوب شرق حيس، بقذائف من طيران مسيّر، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الأهالي

العربية. نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، على قصف قرية آهلة بالسكان جنوب الحديدة، غربي اليمن، مضيفة جريمة جديدة إلى سلسلة جرائمها ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت قرية حمرة عزلة المجاعشة جنوب شرق حيس، بقذائف من طيران مسيّر، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الأهالي الذين عادوا مؤخرًا إليها بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح.

وأوضحت أن القصف أسفر عن 6 جرحى، هم: "مطيع فواز قايد، خضر قايد بن قايد، دبوان قايد محمد، حامد سالم سالم، عبدالرحمن محمد سيف، محمد يوسف محمد"، وتم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا.

ألغام الحوثي تواصل حصد أرواح المدنيين اليمنيين اليمن اليمن والحوثي ألغام الحوثي تواصل حصد أرواح المدنيين اليمنيين

وأشارت المصادر، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إلى أن القصف أثار الفزع والرعب لدى الأهالي، خصوصًا الأطفال والنساء.

ووفق عدد من الأهالي، تتعمد ميليشيا الحوثي استهداف القرية لتهجيرهم منها وإعادتهم مجددًا إلى مخيمات النازحين التي تخلصوا منها عقب تحرير مناطقهم مؤخرًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا! الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط