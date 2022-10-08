قصف حوثي بطيران مسير يستهدف قرية غرب اليمن وسقوط ضحايا
ميليشيا الحوثي قصفت قرية حمرة عزلة المجاعشة جنوب شرق حيس، بقذائف من طيران مسيّر، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الأهالي
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، على قصف قرية آهلة بالسكان جنوب الحديدة، غربي اليمن، مضيفة جريمة جديدة إلى سلسلة جرائمها ضد الإنسانية.
وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت قرية حمرة عزلة المجاعشة جنوب شرق حيس، بقذائف من طيران مسيّر، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الأهالي الذين عادوا مؤخرًا إليها بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح.
وأوضحت أن القصف أسفر عن 6 جرحى، هم: "مطيع فواز قايد، خضر قايد بن قايد، دبوان قايد محمد، حامد سالم سالم، عبدالرحمن محمد سيف، محمد يوسف محمد"، وتم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا.
وأشارت المصادر، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إلى أن القصف أثار الفزع والرعب لدى الأهالي، خصوصًا الأطفال والنساء.
ووفق عدد من الأهالي، تتعمد ميليشيا الحوثي استهداف القرية لتهجيرهم منها وإعادتهم مجددًا إلى مخيمات النازحين التي تخلصوا منها عقب تحرير مناطقهم مؤخرًا.
-
ملاكمة إيرانية في المنفى تدعو إلى "أشكال أخرى" من الاحتجاجصدف خادم كانت أول إيرانية تخوض مسابقة ملاكمة رسمية.. وأصبحت منذ 2019 منفية في فرنسا إيران
-
دراسة: السمنة يمكن أن تكون نتيجة لاضطراب في النمو العصبييعاني أكثر من ملياري شخص من السمنة حول العالم مما يجعلها أحد أكبر أسباب تدهور الصحة العامة علم
-
"الرائحة الكريهة" منعت روبن من الانتقال لمانشستر يونايتدكشف ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد الأسبق أن الهولندي آرين روبن رفض عرضًا للانتقال إلى قطب مدينة مانشستر الأحمر وانتهى به الحال في تشيلسي لسبب ... رياضة