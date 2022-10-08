قصف حوثي بطيران مسير يستهدف قرية غرب اليمن وسقوط ضحايا

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، على قصف قرية آهلة بالسكان جنوب الحديدة، غربي اليمن، مضيفة جريمة جديدة إلى سلسلة جرائمها ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت قرية حمرة عزلة المجاعشة جنوب شرق حيس، بقذائف من طيران مسيّر، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الأهالي الذين عادوا مؤخرًا إليها بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح.

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وأوضحت أن القصف أسفر عن 6 جرحى، هم: "مطيع فواز قايد، خضر قايد بن قايد، دبوان قايد محمد، حامد سالم سالم، عبدالرحمن محمد سيف، محمد يوسف محمد"، وتم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا.

وأشارت المصادر، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إلى أن القصف أثار الفزع والرعب لدى الأهالي، خصوصًا الأطفال والنساء.

ووفق عدد من الأهالي، تتعمد ميليشيا الحوثي استهداف القرية لتهجيرهم منها وإعادتهم مجددًا إلى مخيمات النازحين التي تخلصوا منها عقب تحرير مناطقهم مؤخرًا.