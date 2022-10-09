الإرياني: "الحوثي" تصعد استهدافها للمدنيين منذ انتهاء الهدنة

بعد تعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة في البلاد، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، بتصعيد استهدافها للمدنيين وقصف القرى الآهلة بالسكان "بشكل ممنهج" في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة، بعد إصابة مدنيين أمس في قصف بطائرة مسيرة غرب مدينة تعز.

وقال عبر حسابه على "تويتر" إن ممارسات الحوثيين في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة تأتي في ظل ما وصفه بأنه "صمت دولي مستغرب وغير مبرر".

3-تصعد مليشيا الحوثي الارهابية استهداف المدنيين من الاطفال والنساء وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في محافظات #تعز و #الحديدة و #الضالع و #لحج، منذ انتهاء الهدنة اﻷممية، بهدف الايقاع باكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 9, 2022

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كما طالب الوزير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية وما وصفها بأنها "أعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين"، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وكانت مصادر محلية أعلنت، أمس السبت، أن ثمانية مدنيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة حوثية استهدفت سيارة في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب تعز، مشيرة إلى أن حالة بعضهم "خطيرة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

تمديد سابق

يأتي ذلك التصعيد الحوثي ضد المدنيين في اليمن، بعدما فشلت المساعي الدولية في تمديد الهدنة الأممية السابقة التي انتهت في الثاني من الشهر الجاري (أكتوبر 2022).

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.