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صورة متداولة للقصف الحوثي على قرية خبزة

هجوم حوثي فاشل على يافع.. والميليشيا تتكبد خسائر فادحة

دبي - العربية.نت
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ألحقت قوات الجيش اليمني، خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي في جبهة الحد بيافع الحدودية مع محافظة البيضاء اليمنية.

وقال قائد محور يافع العميد عبدالعزيز المنصوري إن القوات المشتركة المرابطة على طول الشريط الحدودي بجبهة يافع خاضت مواجهات مع الميليشيات الحوثية، مضيفاً أن المواجهات نشبت عقب تكرار الميليشيات تنفيذ أعمال عدائية وقوبلت برد حازم.

وأسفرت المواجهات عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات ومقتل جنديين من قوات الشرعية.

وتستهدف ميليشيات الحوثي، تحقيق اختراق على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن، وتمر منه يومياً آلاف الناقلات والمؤن الغذائية للشعب اليمني في المحافظات غير المحررة.

تعزيزات

فيما قالت مصادر عسكرية إن ميليشيات الحوثي، دفعت بدوريات وآليات وعشرات الجنود، بينهم عناصر متطرفة من القاعدة وداعش إلى مديرية الزاهر في البيضاء وعلى تخوم جبهة "الحد" يافع ولحج.

وأضافت أن ميليشيات الحوثي شنت، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أكبر هجماتها تحت غطاء ناري مكثف وبإسناد عربات والمدافع الثقيلة والطائرات بدون طيار من أجل تحقيق اختراق ميداني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعدد من عناصر الميليشيات الحوثية التي قتلت أثناء هجمات شنتها تلك العناصر على مناطق تابعة لمدينة يافع في جبهة الحد.

والأربعاء أفشلت قوات الشرعية محاولة هجومية لعصابة الحوثي، هدفت إلى الوصول إلى جبل العر الاستراتيجي الذي يطل على مساحات واسعة من منطقة يافع بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

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