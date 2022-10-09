هجوم حوثي فاشل على يافع.. والميليشيا تتكبد خسائر فادحة

ألحقت قوات الجيش اليمني، خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي في جبهة الحد بيافع الحدودية مع محافظة البيضاء اليمنية.

مقطع رقم ( ٢ )



معارك ليلية واشتباكات عنيفة



بين قوات محور يافع من جهة حد يافع وبين الميليشات الحوثية من جهة محافظة البيضاء… pic.twitter.com/0BJBHBuriy — قبيلة يافع (@Yafei__) October 6, 2022

وقال قائد محور يافع العميد عبدالعزيز المنصوري إن القوات المشتركة المرابطة على طول الشريط الحدودي بجبهة يافع خاضت مواجهات مع الميليشيات الحوثية، مضيفاً أن المواجهات نشبت عقب تكرار الميليشيات تنفيذ أعمال عدائية وقوبلت برد حازم.

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وأسفرت المواجهات عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات ومقتل جنديين من قوات الشرعية.

وتستهدف ميليشيات الحوثي، تحقيق اختراق على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن، وتمر منه يومياً آلاف الناقلات والمؤن الغذائية للشعب اليمني في المحافظات غير المحررة.

تعزيزات

فيما قالت مصادر عسكرية إن ميليشيات الحوثي، دفعت بدوريات وآليات وعشرات الجنود، بينهم عناصر متطرفة من القاعدة وداعش إلى مديرية الزاهر في البيضاء وعلى تخوم جبهة "الحد" يافع ولحج.

وأضافت أن ميليشيات الحوثي شنت، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أكبر هجماتها تحت غطاء ناري مكثف وبإسناد عربات والمدافع الثقيلة والطائرات بدون طيار من أجل تحقيق اختراق ميداني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعدد من عناصر الميليشيات الحوثية التي قتلت أثناء هجمات شنتها تلك العناصر على مناطق تابعة لمدينة يافع في جبهة الحد.

والأربعاء أفشلت قوات الشرعية محاولة هجومية لعصابة الحوثي، هدفت إلى الوصول إلى جبل العر الاستراتيجي الذي يطل على مساحات واسعة من منطقة يافع بمحافظة لحج جنوبي اليمن.