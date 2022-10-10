الأوروبي: يجب وقف الحوثي لأحكام إعدام 4 صحفيين يمنيين

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الاثنين، الميليشيات الحوثية إلى وقف أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين كانت قد اعتقلتهم في العام 2015م.

وقالت البعثة، بأن أربعة صحفيين يمنيين يواجهوا الحكم بالإعدام بسبب مهنتهم داعية في الوقت ذاته إلى وقف تلك الأحكام بحقهم.

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وفي فبراير الماضي، أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين، حملة لإنقاذ 4 صحفيين يمنيين محتجزين لدى "الحوثيين"، يواجهون خطر الموت بعد الحكم عليهم بالإعدام.

رسالة عاجلة

ووجه الاتحاد رسالة إلى المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ لليمن؛ لوضع هذه القضية على جدول أعمالهم كأمر عاجل.

كما أضاف البيان موضحا أن "الصحفيين الأربعة تعرضوا منذ اعتقالهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة".

واستطرد: "كما حرموا من حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء".

ووفق البيان فإن الصحفيين هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، تم القبض عليهم في یونيو/حزيران 2015 بصنعاء.

وتمارس ميلشيا الحوثية انتهاكات قمعية ضد الصحفيين، حيث اعتقلت العشرات وقتلت آخرين.