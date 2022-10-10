اليمن.. إحالة 16 متهماً بتهريب أسلحة ومخدرات إيرانية للنيابة

أحالت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، 16 متهماً بتهريب الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.

وأفاد مصدر أمني، أن من بين المتهمين الذين أحالتهم إدارة البحث الجنائي في المهرة، اليوم الإثنين، إلى النيابة الجزائية في حضرموت، خلية حوثية مكونة من سبعة أشخاص متهمة بنقل وتهريب الأسلحة من إيران إلي اليمن.

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كما أضاف أن من بين المحالين أيضاً ستة بحارة إيرانيين متهمين بواقعة جلب مواد مخدرة، إضافة إلى ثلاثة يمنيين من تجار ومروجي المخدرات.

وأوضح المصدر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن هذه الدفعة تعد الرابعة التي يحيلها أمن المهرة إلى النيابة الجزائية في حضرموت خلال هذا العام، غير أنها تميزت عن سابقاتها بسرعة الإجراءات التي أشرفت عليها النيابة العامة في المحافظة.

مكافحة الجريمة الدولية

فيما ذكر المصدر، أن الأجهزة الأمنية في المهرة حققت نجاحاً نوعياً تفردت به عن باقي المحافظات في مجال مكافحة الجريمة الدولية المنظمة التي باتت تشكل خطرا على الأمن القومي في اليمن والمنطقة.

وفي أواخر سبتمبر الفائت، أعلنت الأجهزة الأمنية في المهرة، عن استلام سبعة بحارة يمنيين ينشطون في مجال التهريب. ضُبطتهم البحرية الأمريكية على متن قارب في البحر العربي.

وقبل ذلك بأيام أحال أمن المهرة ثلاثة من كبار تجار المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جرى ضبطهم في حالة تلبس، الشهر الماضي، أحدهم من أخطر تجار المخدرات ويدير إحدى شبكات التهريب الدولية، إضافة إلى كونه مطلوب لعدة دول عربية في قضايا تجارة المخدرات.

سفينة إيرانية

وكانت السلطات الأمنية في محافظة المهرة، قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي ضبط سفينة إيرانية تحمل كمية كبيرة من الممنوعات في ساحل مديرية حوف، أثناء محاولتها تفريغ كمية المخدرات التي كانت على متنها، وكان يستقلها ستة أشخاص منهم خمسة إيرانيين وآخر من الجنسية الباكستانية.

يذكر أن إدارة البحث الجنائي في محافظة المهرة، أعلنت في أبريل/نيسان من العام الفائت، عن ضبط أكبر شحنة مخدرات على مدى العشر السنوات الأخيرة.

