ولدت 3 توائم قبل 7 سنوات.. امرأة يمنية تلد 4 توائم للمرة الثانية
الأم وهي في العقد الثالث من العمر بحالة صحية جيدة
شهد مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في العاصمة اليمنية صنعاء، ولادة 4 توائم إناث لامرأة في العقد الثالث من عمرها بعملية قيصرية.
وأفادت مصادر طبية، بولادة امرأة يمنية، أمس الاثنين، أربعة توائم إناث في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقالت الدكتورة فايزة مقبل، التي أشرفت على عملية الولادة، إن الأم وهي في العقد الثالث من العمر بحالة صحية جيدة. كما أكدت أن وضع التوائم الأربعة مستقر.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين، نقلا عن الدكتورة فايزة، أن هذه هي الولادة الثانية للأم ياسمين الزلعي من محافظة تعز، والتي سبق لها ولادة 3 توائم إناث قبل سبع سنوات.
وأشارت إلى أن الأم وصلت للمستشفى في حالة ولادة متعسرة في الشهر السابع ما استدعى إجراء عملية قيصرية لها تكللت بالنجاح.
بدورها أوضحت مديرة المستشفى، الدكتورة ماجدة الخطيب، أن ولادة التوأم الأربعة تعتبر الأولى في المستشفى، مشيدة بالفريق الطبي الذي أجرى العملية القيصرية.
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