المالكي: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعنى بملف الأسرى
العميد المالكي: تبادل زيارة الأسرى مع الحوثي يأتي ضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة
أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي الأربعاء تبادل الزيارات بين وفدين من التحالف ومن الحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي إن الزيارات المتبادلة تأتي كمبادرة حسن نوايا وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.
وقال المتحدث إنه سيستمر في بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين.
وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.
واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.
-
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين ضم روسيا مناطق أوكرانيةالبعثة السعودية في بيان عن دول مجلس التعاون: دعمنا القرار التزاما بالقانون الدولي العرب والعالم
-
"حان الوقت لمحاسبتهم".. توافق أوروبي لفرض عقوبات على إيرانمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً إيران
-
تعهد غربي بتعزيز دفاعات أوكرانيا.. وماكرون يدعو بوتين لطاولة المفاوضاتالتقت أكثر من 50 دولة غربية لتعد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وبخاصة الدفاعات الجوية العرب والعالم