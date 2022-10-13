صنعاء.. ميليشيا الحوثي تصفي شيخا قبليا وتحاصر منازل أهالي منطقته

أقدمت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على تصفية شيخ قبلي في أحد شوارع العاصمة صنعاء وفرضت حصارا مطبقا على منازل أهالي منطقته.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن أطقما مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي اعترضت، الثلاثاء، سيارة يقودها الشيخ عادل عبدالله شبيح الصرفي بالقرب من سوق صرف في شارع مأرب، وأطلقوا النار بشكل كثيف على سيارته وأردوه قتيلا في الحال.

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وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الحوثية، أرسلت عقب ارتكابها الجريمة حملة أمنية تضم عشرات الأطقم والمدرعات لمحاصرة منازل أهالي منطقة صرف في بني حشيش، واعتقلت عددا منهم، كما منعت التجمعات في المنطقة تخوفا من أي ردة فعل على الجريمة التي ارتكبها.

وأفادت إن الجريمة تمت بتوجيهات مباشرة من القيادي في الميليشيا أبو علي الحاكم. وتأتي الجريمة، كون المجنى عليه يمتلك أراضي في قرية صرف ببني حشيش، والتي تسعى الميليشيا للاستحواذ عليها بالإضافة إلى أراضي أخرى، وسبق أن نفذت الميليشيا حملات عسكرية لإجبار الأهالي على تسليم أراضيهم لها.

وبحسب المصادر، فإن منطقة صرف التابعة لبني حشيش شهدت خلال الفترة الماضية مواجهات بين مجاميع حوثية ومسلحين من أبناء المنطقة على خلفية محاولات قيادات حوثية الاستيلاء بالقوة على أراض واسعة يملكها السكان.

وخلال الثلاثة الأعوام الماضية، نفذت ميليشيا الحوثي نحو أكثر من 30 عملية تصفية لزعامات ورموز قبلية من الذين كانوا موالين لها في مناطق سيطرتها.

كما مارست ميليشيا الحوثي أساليب مذلة لمشائخ ووجهاء القبائل أمام أتباعهم، من خلال اقتحام أماكن إقامتهم ومنازلهم بعشرات المسلحين وقتلهم والاعتداء عليهم.