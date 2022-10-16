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اليمن والحوثي

بسبب الحصار الحوثي لطرق تعز.. وفاة وإصابة 8 بسقوط حافلة نقل

نقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن مصدر في شركة النقل الجماعي أن رجلاً وامرأة توفيا وأصيب 6 مسافرين بكسور خطيرة

العربية.نت - أوسان سالم 
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توفي شخصان وأصيب آخرون بسقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل نحو 50 مسافرا في نقيل القبيطه شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن، على الطريق الممتد إلى مدينة تعز التي تفرض عليها ميليشيا الحوثي حصارا خانقا منذ 8 سنوات.

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن مصدر في شركة النقل الجماعي، أن رجلا وامرأة توفيا وأصيب ستة مسافرين بكسور خطيرة، نقلوا على إثرها إلى المرفق الصحي بمنطقة الراهدة المجاورة لتلقي الإجراء الجراحي اللازم قبل مواصلة طريقهم المضنية نحو مدينة المكلا (شرق اليمن).

ويضطر المسافرون من وإلى المدينة إلى قطع طرقات جبلية وعرة محفوفة بالمخاطر، بينما رفضت ميليشيا الحوثي حتى الآن المقترحات الأممية الرامية لفتح طرق تعز بناء على اتفاق الهدنة الإنسانية التي انتهت قبل 14 يوما بعد ستة أشهر من سريانها وفقا لتفاهمات بين الحكومة وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة.

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