صنعاء.. اغتيال دبلوماسي وسياسي يمني بارز
مسلح يقتل اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي مساء الأحد في منزله.. ولم تعرف بعد دوافع الجريمة
قُتل الدبلوماسي السابق والسياسي اليمني البارز اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، برصاص أحد المسلحين مساء الأحد في منزله بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن شخصاً يدعى حكم فتحي الأسودي أطلق وابلاً من الرصاص على درهم نعمان، أثناء ما كان في جلسة مع بعض أصدقائه في مجلسه الواقع بفناء منزله بمنطقة حدة، وسط صنعاء، وأرداه قتيلاً في الحال.
وذكرت المصادر أن الأسودي كان يعمل مع اللواء درهم أثناء ما كان رئيساً للمنطقة الحرة في عدن.
وبحسب المصادر، فإن أسباب ودوافع القتل لا تزال حتى الآن غامضة وغير واضحة، في ظل شكوك واسعة تحوم حول دوافع الاغتيال.
وأكدت أن المتواجدين ألقوا القبض على الجاني، قبل أن ينقلوا اللواء درهم إلى أحد مشافي المدينة، لكنه كان قد فارق الحياة. وتم تسليم الجاني للسلطات الحوثية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن ميليشيا الحوثي كانت قد وضعت اللواء درهم تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2015 وقيدت حركته ومنعته من السفر إلى خارج صنعاء.
يذكر أن درهم نعمان، الذي ينحدر من محافظة تعز، من الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة في اليمن، وتقلد العديد من المناصب القيادية في الدولة، كان آخرها سفيراً لليمن في أديس أبابا.
كما شغل درهم نعمان، قبلها منصب رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة في عدن. وعُين في فترات سابقة محافظاً لمحافظات الجوف ومأرب وذمار وشبوة.
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