صنعاء.. مسلح حوثي يقتل شاباً كان يستعد لحفل زفافه
الشاب أيمن محمد العلفي (20 عامًا) قُتل برصاص مسلح حوثي يدعى عبدالكريم المراني بالقرب من شارع شيراتون
أقدم مسلح حوثي من محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا، أقصى شمال اليمن، على قتل شاب أعزل في العاصمة صنعاء، وإصابة آخر، في جريمة مروّعة أثارت غضبًا وتنديدًا واسعين بين الأوساط المجتمعية.
وقالت مصادر متطابقة إن الشاب أيمن محمد العلفي (20 عامًا) قُتل برصاص مسلح حوثي يدعى عبدالكريم المراني، بالقرب من شارع شيراتون، وسط العاصمة صنعاء، بحسب وكالة 2 ديسمبر الإخبارية اليمنية.
وأوضحت المصادر أن الشاب العلفي الذي يستعد لحفل زفافه، كان يستقل دراجة نارية، مساء أمس الأحد، عندما تجادل صاحب الدراجة مع المسلح الحوثي الذي كان يقود سيارته في الشارع بطريقة مخالفة.
وأضافت أن المدعو المراني أخذ سلاحه مباشرة وأطلق سيلًا من العيارات النارية باتجاه الدراجة النارية، ما أسفر عن مقتل الشاب أيمن وإصابة صاحب الدراجة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الجاني المراني من قيادات الحوثي، ومتهم بقضايا جنائية سابقة، وتم الإفراج عنه مؤخرا من السجن والتستر عليه من قبل قيادات الميليشيا.
وتضاعفت حالات القتل والجرائم الوحشية على نحو مخيف في العاصمة صنعاء، التي تعيش حالة من التردي الأمني في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية التي توفر الحماية للجناة والمجرمين المنتمين لها.
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