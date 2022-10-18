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FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اقتتال داخل ميليشيات الحوثي في تعز.. ومقتل 6 من عناصرها

دارت الاشتباكات بين فصيلين تابعين لميليشيا الحوثي في عزلة أخدوع أسفل، أحد طرفيها القيادي الحوثي المكنى بـ"أبو الكرار" فيما الطرف الآخر بقيادة عبد الرحمن أحمد عبد السلام الجرزي

العربية.نت - أوسان سالم 
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قُتل ستة مسلحون من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب اثنين آخرين الإثنين جرّاء اشتباكات داخلية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي إن اشتباكات دارت بين فصيلين تابعين لميليشيا الحوثي في عزلة أخدوع أسفل، أحد طرفيها القيادي الحوثي المكنى بـ"أبو الكرار" وهو مشرف الميليشيا في المنطقة، فيما الطرف الآخر بقيادة أحد عناصر المليشيا يدعى عبد الرحمن أحمد عبد السلام الجرزي.

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وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين يتبعون الطرف الأول، واثنين يتبعون الطرف الثاني (هما: عبد السلام أحمد عبد السلام الجرزي وقريبه يعقوب زيد البحري)، إضافةً إلى إصابة اثنين آخرين، وفق ما نقله موقع صحيفة "الشارع" اليمنية.

وذكر المصدر أن القيادي الحوثي أبو الكرار استقدم تعزيزات من عناصر الميليشيا لمساندته، وأن التوتر بين الطرفين لا يزال يسود المنطقة الواقعة أقصى مديرية مقبنة إلى الغرب من محافظة تعز.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي اقتتال شبه يومي، بما فيها عمليات تصفية ضمن الصراع الداخلي بين فصائل الميليشيا.

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