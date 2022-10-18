أعطي دواء للسرطان بصنعاء.. أب مكلوم يرحل بعد ابنه بساعات

لا يزال اليمنيون تحت تأثير الصدمة والرعب إثر وفاة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في أحد المستشفيات بصنعاء، بعد إعطائهم حقناً منتهية الصلاحية وملوثة.

وفي جديد المأساة، شيع عشرات اليمنيين في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، جثمان طفل من ضحايا الحقن مع والده الذي توفي بعد نجله بأيام تأثراً.

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قلب الأب المكلوم لم يتحمّل

فقد توفي والد الطفل هاشم سويد، أحد الأطفال المصابين بالسرطان الذين قضوا بحُقن الدواء الفاسد، بعدما أمضى أياماً من القهر والكمد بسبب خسارة طفله.

فيما كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، أن محمد أحمد سويد، والد الطفل الضحية هاشم، لحق بابنه بعد يومين من وفاة الطفل الذي حُقن مع 47 طفلًا آخرين بجرع دوائية فاسدة.





كما أضاف أن الأب لم يتحمل الصدمة أبداً وتوفي متأثراً بفقدان ابنه الصغير.

وقد ارتفع عدد وفيات أطفال السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء نتيجة حقنهم من قبل الحوثيين بدواء مهرب، إلى أكثر من 21 طفلا.

اعتراف حوثي

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت اعترفت بعد 3 أسابيع على الكارثة أن 10 أطفال فقط من مصابي السرطان توفوا جراء حقنهم بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية.

فيما قوبلت المأساة بسخط شعبي واسع، وسط اتهامات لمشرف حوثي بالتورط، وبالتزامن مع معلومات أكدت أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 18 طفلاً من أصل نحو 50 حقنوا بالدواء الفاسد.

أتت تلك الكارثة لتضاف إلى سجل حافل من القهر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، لاسيما أن الميليشيا تتخذ من تلك المناطق سوقا للأدوية المهربة والفاسدة التي تديرها قيادتها، وتعود عليها بالأموال والمنافع من خلال عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية المغشوشة.