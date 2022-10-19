اليمن.. مقتل طفلة ورجل بانفجار عبوة ناسفة في تعز

قتل رجل وطفلة وأصيبت أمها وطفلان آخران نتيجة انفجار عبوة ناسفة في طقم عسكري، اليوم الأربعاء، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وأفاد مصدر طبي بوفاة طفلة عمرها 3 سنوات، وأصيبت أمها وطفلان آخران نتيجة انفجار عبوة ناسفة أمام مطعم وضاح في سوق القبة، وسط مدينة تعز.

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تأتي الجريمة بعد أسبوع من حادثين منفصلين مماثلين طالا حافلتين في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وعادت عمليات استهداف الأطقم العسكرية وسيارات النقل العام في محافظة تعز بعد سنوات من استتباب الأمن وسط المدينة وريف المحافظة.