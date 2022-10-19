واشنطن تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن موظفي سفارتها

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الحوثيين للإفراج عن الموظفين السابقين والحاليين وموظفي الأمم المتحدة اليمنيين كي يدللوا على التزامهم بالسلام واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون.
وأفاد بلينكن في بيان للخارجية الأميركية بأن هناك 12 موظفاً حالياً وسابقاً محتجزون، مشيراً إلى أن معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، كما توفي أحدهم أثناء الاحتجاز في وقت سابق هذا العام.
تجاهل للأعراف الدبلوماسية
كما أضاف أن استمرار الاحتجاز يظهر "تجاهلا صارخا للأعراف الدبلوماسية، ويشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم والعمل مع شركائها الدوليين.
وأشار الوزير الأميركي إلى أن هذا يلقي "بظلال من الشك" على رغبة الحوثيين في عودة اليمن إلى السلام.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 18 نوفمبر الماضي (2021) عن احتجاز الحوثيين اثنين من موظفيها في صنعاء، ما أثار قلق المنظمة الدولية التي دعت مراراً للإفراج عنهم.
فيما أغلقت السفارة الأميركية أبوابها منذ عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيا وتفرج عن بعضهم.
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