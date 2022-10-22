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الخارجية السعودية
اليمن والحوثي

السعودية: الهجوم الحوثي على ميناء الضبة يعد تصعيداً بعد انتهاء الهدنة

الخارجية السعودية: نؤكد على موقفنا الداعم لاستقرار اليمن وجهود تمديد الهدنة وصولاً لحل سياسي

العربية.نت، وكالات
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أدانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس (الجمعة)، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: إن الهجوم الحوثي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت اليمن اليمن والحوثي هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت


وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والتي رفضت تلك الميليشيا تمديدها وتوسيعها رغم كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

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