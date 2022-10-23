اليمن.. مقتل وإصابة 11 مدنياً بينهم 6 أطفال بألغام حوثية

قُتل خمسة مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في ثلاث محافظات يمنية خلال الـ72 الساعة الماضية.

وأعلن المرصد اليمني للألغام، السبت، مقتل وإصابة 11 مدنياً، غالبيتهم من الأطفال، في حوادث منفصلة لانفجار ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات البيضاء والجوف والحديدة.

مادة اعلانية

وقال المرصد الحقوقي المستقل في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بانفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة دحيدح في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأضاف أنه خلال الـ 72 الماضية، قتل مدني وأصيب آخر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).

كما قتل مدني وأصيب خمسة آخرين، بينهم ثلاثة أطفال في حوادث متفرقة جراء حوادث انفجارات ألغام وذخائر متفجرة في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

ومطلع الشهر الجاري، وثق المرصد مقتل وإصابة 273 مدنياً نتيجة انفجار ألغام الحوثي ومخلفات الحرب في العديد من محافظات البلاد، وذلك خلال فترة الهدنة الأممية في اليمن، التي استمرت لنحو ستة أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد باليمن الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها، حتى "الفردية" منها المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة قد قال في تقرير مقدمه مؤخراً لمجلس الأمن الدولي إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".