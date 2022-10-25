إغلاق ميناء المكلا اليمني بعد رصد طيران مسيّر تابع للحوثيين
وقوع إطلاق نار بكثافة في محاولة لإسقاط المسيرات التي استهدفت الميناء
نقل موقع (يمن مونيتور)، اليوم الثلاثاء، عن مصادر القول إن السلطات الأمنية أغلقت ميناء المكلا بعد رصد طيران مسير يعتقد أنه تابع لجماعة الحوثي.
وأفاد الموقع بوقوع إطلاق نار بكثافة في محاولة لإسقاط المسيرات.
واستهدفت جماعة الحوثي ميناء الضبة النفطي مؤخرا بطائرتين مسيرتين، مما أثار موجة استنكار عربي ودولي واسع النطاق.
والسبت، حذّر مجلس الدفاع الوطني في اليمن من أن التصعيد الإرهابي الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت منها الميليشيا الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، وذلك غداة الهجوم الذي تبنته الميليشيا على ميناء نفطي في حضرموت.
وتعهّد المجلس بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا.
وعقد مجلس الدفاع الوطني، السبت، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رشاد العليمي، للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت ميناءي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
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