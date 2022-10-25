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من عملية حرق الحشيش المخدر
اليمن والحوثي

شاهد.. إتلاف أكثر من طن ونصف حشيش مخدر تم ضبطها مع مهربين حوثيين

تم ضبط هذه الكميات خلال العام الجاري في 6 عمليات ضبط متفرقة لمهربين على ارتباط بميليشيا الحوثي

العربية.نت - أوسان سالم
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أعلنت قوات الجيش اليمني، إتلاف أكثر من 1500 كلغ من مادة الحشيش المخدر، تم ضبطها لدى مهربين مرتبطين بميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان، الاثنين، إنه "تم ضبط هذه الكميات خلال العام الجاري في ست عمليات ضبط متفرقة لمهربين على ارتباط بميليشيا الحوثي".

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وأشار إلى أن "عملية إتلاف 1558 كلغ من الحشيش، تمت بحضور رئيس أركان المنطقة الخامسة العميد الركن عبده سليمان وبناء على قرارات محكمة ونيابة المنطقة العسكرية الخامسة".

وفي مارس الماضي، تم إتلاف ألف ومئة وستين كلغ من مادة الحشيش، وثمانية آلاف قرص مخدر، ليبلغ إجمالي المواد المتلفة خلال عام أربعة آلاف كلغ حشيش وأكثر من خمسة وخمسين ألفا من الأقراص المخدرة، وفق البيان.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة أن "عصابات منظمة مرتبطة بميليشيا الحوثي تعتمد على تجارة الممنوعات كمصدر تمويل حربها الإرهابية على اليمنيين، غير أن أجهزة الاستخبارات والشرطة في المنطقة العسكرية الخامسة على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في محافظة حجة".

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وخلال الفترة الأخيرة، شهدت تجارة المخدرات ازدهارا كبيرا وتدفقا عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.

وتتخذ إيران المخدرات وسيلة دعم مباشر للانقلابيين الحوثيين الذين يستغلون جزءاً منها لاستهداف الشباب إلى أن يصبحوا مدمنين عليها لتسهيل استدراجهم واستقطابهم لاحقاً إلى جبهات القتال الحوثية، بينما يتم تهريب بقية الشحنات عبر المناطق الحدودية إلى دول الخليج وتسخير العائد المادي لدعم جبهات الانقلابيين.

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