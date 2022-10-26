اليمن
البرنامج السعودي يعلن وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية إلى عدن
المنحة تضم 45 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري من المازوت
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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأربعاء، عن وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من المملكة إلى محافظة عدن.
وقال البرنامج على تويتر إن المنحة تضم 45 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري من المازوت، من إجمالي 250 ألف طن متري بقيمة 200 مليون دولار.
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وأضاف أن الدفعة الأولى تأتي لبدء تشغيل 70 محطة كهرباء في اليمن، مشيرا إلى أن هذا سينعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية، كما سيساهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات.
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