صنعاء.. وفاة مختطف تحت التعذيب في سجن للحوثيين

توفي مختطف تحت التعذيب الوحشي في سجن لميليشيا الحوثي الإرهابية - الذراع الإيرانية في اليمن- حسبما أفادت مصادر حقوقية بصنعاء.

وقالت المصادر، إن "خالد عبدالله زهير" توفي إثر التعذيب الوحشي في سجن للحوثيين بصنعاء بعد أقل من شهر من اختطافه.

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وذكرت أن ميليشيا الحوثي اختطفت "زهير" في نقطة الأزرقين على المدخل الشمالي لصنعاء، أثناء عودته من محافظة صعدة معقل الميليشيا الإرهابية الرئيس، أقصى شمالي البلاد.

وأشارت إلى أن الضحية سافر، مطلع أكتوبر الجاري، إلى صعدة للمطالبة بإطلاق مختطف آخر يدعى حسن التهامي، والذي يحتجزه الحوثيون منذ 3 سنوات.

وقالت المصادر إن الحوثيين أبلغوا أسرته (أمس الثلاثاء) بوفاته، وطالبوهم باستلام جثته من المستشفى الجمهوري في صنعاء.

وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتوفي العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.

وكشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.