اليمن يرحب بالإدانة الأممية للهجوم الحوثي على ميناء الضبة

رحبت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الخميس بإدانة مجلس الأمن للهجوم على ميناء الضبة النفطي، مؤكدة ضرورة "ردع" ميليشيا الحوثي.

الحاجة الملحة لردع الحوثي

وقالت الخارجية اليمنية إن بيان مجلس الأمن يؤكد الحاجة الملحة إلى "ردع" ميليشيا الحوثي وأعمالها التي اعتبرت أنها تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.



وكان مجلس الأمن الدولي قد دان في بيان أمس بهجوم الحوثيين على ميناء الضبة باستخدام طائرات مسيرة في 21 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

مادة اعلانية

تهديد خطير

وقال المجلس في البيان الذي نشرته بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على "تويتر"، إن هجوم الحوثيين على ميناء الضبة "تهديد خطير لعملية السلام في اليمن واستقراره".

ودعا الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والانخراط في الجهود المبذولة لتجديد الهدنة في اليمن.

يهدد أمن الملاحة

كما أكد أن الهجوم الحوثي يهدد أمن وحرية الملاحة التي يضمنها القانون الدولي.

وقال إن أي تصعيد أمني "سيفاقم معاناة اليمنيين"، مشيراً إلى ضرورة توقف الحوثيين عن مثل هذه الهجمات.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.

يأتي هذا بينما دعا مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.