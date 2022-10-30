الحوثي يساوم أهالي ضحايا "حقنة السرطان القاتلة"
الحوثيون يعرضون مبالغ مالية على أهالي ضحايا دواء "اللوكيميا" الملوث للتنازل عن القضية
بدأت ميليشيا الحوثي في اليمن بمساومة أهالي ضحايا الدواء الملوث الذي تورطت في تهريبه والمتاجرة به.
وأوضحت مصادر محلية في صنعاء أن قيادات الميليشيا تواصلت مع أهالي الأطفال الذين قضوا بسبب الدواء الملوث، وحذرتهم من اللجوء للقضاء، مؤكدة أن ذلك لن يكون في صالحهم.
وأضافت المصادر أن الميليشيا عرضت على أهالي ضحايا دواء اللوكيميا الملوث استلام مبالغ مالية ورواتب كالتي تُقدم لقتلاها مقابل التنازل عن القضية وإغلاقها.
وكانت معلومات أفادت بأن وزارة الصحة الحوثية، التي يتولاها القيادي الحوثي طه المتوكل القريب من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يعمل على إخفاء حقيقة تورطه في عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
فقد اتخذ المتوكل تدابير لمنع تسرب حقيقة مسؤوليته، عبر إقالة رئيس هيئة الأدوية محمد عبدالله الغيلي، ما أثار غضب عدد كبير من موظفي الهيئة الذين يعتقدون بأن رئيسهم المقال بريء، وأنه كان ينفذ أوامر وزير الصحة، الذي كان ولا يزال يشرف على كل صغيرة وكبيرة من أعمال ومهام هيئة الأدوية.
يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت اعترفت، بعد 3 أسابيع على الكارثة، أن 10 أطفال فقط من مصابي السرطان توفوا جراء حقنهم بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية.
فيما قوبلت المأساة بسخط شعبي واسع، وسط اتهامات لمشرف حوثي بالتورط، بالتزامن مع معلومات أكدت أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 18 طفلاً من أصل نحو 50 حقنوا بالدواء الفاسد.
-
بلينكن: روسيا تستخدم الغذاء كسلاحوزير الخارجية الأميركي: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.. سيتعين على الناس في جميع أنحاء العالم دفع المزيد من أجل الغذاء أو الجوع العرب والعالم
-
بيلوسي "حزينة ومصدومة" جراء الهجوم على زوجهارئيسة مجلس النواب الأميركي قالت في رسالة على "تويتر" إنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها أميركا
-
دعوات للتحقيق في مزاعم حول اختراق هاتف ليز تراسالاختراق اكتشف هذا الصيف عندما كانت تراس وزيرة للخارجية وتقوم بحملة لتصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء العرب والعالم
-
مهمة خاصة.. حزب الكوملة يناضل لنيل حقوق الأكراد بإيرانبينما يغلي الشارع الإيراني طلبا للحرية، تقوم إيران بشن هجمات وبقصف مواقع في إقليم كردستان، تابعة للكوملة، وهو حزب سياسي كردي إيراني في المنفى يرفع ... الأخيرة