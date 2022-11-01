اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (أرشيفية فرانس برس)

اليمن.. ضبط خلية إرهابية حوثية في شبوة

العربية.نت - أوسان سالم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، الثلاثاء، خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي، نفذت عمليات إرهابية، خلال شهر أكتوبر الفائت.

نبشوا قبره لسحب ذهب من ظهره وأسنانه.. واقعة تهز اليمن سوشيال ميديا نبشوا قبره لسحب ذهب من ظهره وأسنانه.. واقعة تهز اليمن

وقال مصدر أمني إن الخلية الحوثية كانت تعد أيضا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات رفيعة في محافظة شبوة من بينها المحافظ عوض الوزير، وقيادات من التحالف العربي وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

استهداف لواء

كما أوضح المصدر أن الخلية الحوثية زرعت خلال أكتوبر المنصرم عبوتين ناسفتين الأولى استهدفت طقما تابعا للواء المهام في قوات ألوية العمالقة بمدينة عتق، وأسفر انفجارها عن إصابة سائق الطقم وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات المواطنين.

كذلك، قامت الخلية في العشرين من نفس الشهر بتفجير عبوة ناسفة أخرى وضعت على ناصية الطريق بشارع الشهيد قطن واستهدفت طقما كان على متنه مدير أمن سابق بالمحافظة، وأسفرت عن مقتل نجله وإصابة ثلاثة آخرين وإلحاق أضرار مادية بمحلات ومنازل المواطنين في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير غربي: احتجاجات إيران التي تقودها النساء تسير بوتيرة غير مسبوقة تقرير غربي: احتجاجات إيران التي تقودها النساء تسير بوتيرة غير مسبوقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط