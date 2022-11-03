الأمم المتحدة: 343 مدنياً ضحايا الألغام في اليمن خلال 5 أشهر

كشفت الأمم المتحدة عن سقوط أكثر من 300 مدني ضحية الألغام في اليمن، خلال فترة الهدنة الأممية المنقضية، والممتدة من مطلع أبريل وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2022.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على "تويتر"، الخميس، إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة 343 مدنياً خلال الفترة بين أبريل وسبتمبر 2022، بواقع 95 قتيلا و248 جريحاً.

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وأضاف أن هذه المتفجرات لا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه المدنيين في اليمن، وتلحق بهم خسائر فادحة، خاصة الأطفال والنساء، أكثر الفئات ضعفاً.

وتعد الحديدة أكثر المحافظات تلوثا بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، سقط فيها 20 ضحية مدنية، نصفهم من الأطفال، بسبب المتفجرات التي جرفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".