الأمم المتحدة: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب في اليمن منذ انتهاء الهدنة

اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، بارتكاب جرائم حرب في اليمن منذ انتهاء الهدنة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي، مشيرا إلى هجمات لقناصة وعمليات قصف.

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وأفشلت الميليشيا الحوثية تجديد اتفاق الهدنة، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وانتهى قبل شهر، مما بدد آمال بعض اليمنيين في إبرام اتفاق أوسع من شأنه تخفيف المشاكل الاقتصادية وإطالة أمد الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من القتال.





ويقول مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين، إنه تحقق من ثلاث وقائع قصف في مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى ثلاث وقائع إطلاق نار من قناصة واتهم حركة الحوثي بشن هذه الهجمات

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين وأمنهم".

وتابع "الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب".



ولم يدل الحوثيون بأي تعليق.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في نفس الإفادة الصحافية بجنيف اليوم الجمعة، إن الجهود مستمرة لإحياء اتفاق الهدنة بين التحالف، وميليشيا الحوثي.