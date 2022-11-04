اليمن.. اشتباكات بين القبائل والحوثيين في الجوف

اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي ومسلحين من قبيلة همدان في مدينة ‎الحزم التابعة لمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وقال مصدر قبلي إن الاشتباكات اندلعت، مساء الأربعاء، بين ميليشيا الحوثي وقبائل همدان شرق مدينة ‎الحزم القريب من منطقة ينبأ، على خلفية محاولة الميليشيا بسط نفوذها على أراض تعود ملكيتها لقبيلة همدان.

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وأوضحت المصادر أن أبناء قبيلة همدان رفضوا محاولات الميليشيا الحوثية السيطرة على أراضيهم وحفر آبار ارتوازية بالقوة، بحسب ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري.

الاشتباكات، وفقا للمصادر، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة شهدت، الخميس، توافدا لمسلحين من قبائل همدان، كما أرسلت الميليشيا الحوثية تعزيزات من المسلحين للمنطقة، واستحدثت نقطة أمنية جديدة شرق منطقة ينبأ، واختطفت عددا من أفراد القبائل.

وتسعى الميليشيا الحوثية للدخول في نزاع مع القبائل كما فعلت في ‎صنعاء والحديدة ومحافظات أخرى بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق التي تتواجد بها.

وكانت منظمة سام أصدرت تقريرا، في يونيو من العام الجاري، أكدت فيه أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توّسع منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.

وقال التقرير إن الجناح، الذي يقوده محمد الحوثي، تولى مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو بزعم ملكيتها للدولة، مما انعكس سلبيا على المواطنين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.

