الحوثيون يفجرون الطريق الرابط بين تعز ولحج

فجّرت ميليشيا الحوثي، السبت، جسرا على الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، جنوبي غرب اليمن، في خط المغنية بمديرية القبيطة.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن الميليشيا الحوثية نسفت جسر خط المغنية الذي يربط بين تعز ولحج عبر مديرية القبيطة مرورًا بمدينة الراهدة ودياش ونجدي قفيل والوزف.

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وأضافت أن الميليشيا بتفجيرها لقناة تصريف السيول "عبارة"، قطعت الطريق على المسافرين من وإلى العاصمة عدن.

وذكرت المصادر أن الطريق يتخذها المسافرون بديلة للطريق الرئيسية التي تغلقها الميليشيا الحوثية منذ 8 أعوام، مشيرة إلى أن مئات السيارات لا تزال عالقة على جانبي الطريق بعد التفجير.

ويأتي تفجير الحوثيين لطريق المغنية بالتزامن مع دفعهم لتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق الحدودية بين لحج وتعز.

وكان من المفترض أن ترفع الميليشيا الحوثية حصارها عن مدينة تعز المستمر منذ حوالي 8 سنوات، تمهيدًا لفتح باقي الطرق الأخرى التي تغلقها بين المحافظات والمدن، وفق بنود الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة، إلا أنها استمرت في تقطيع الأوصال وإغلاق المزيد من الطرق التي يستخدمها المسافرون بديلة للطرق الرئيسة.